De 26-jarige verdediger maakte eerder al bekend dat hij zijn aflopende contract bij Lazio, waarvoor hij vier jaar speelde, niet wilde verlengen. De Vrij werd al maanden in verband gebracht met een transfer naar Inter. Die overgang lag gevoelig, omdat beide clubs nog in de race waren voor een ticket voor de Champions League.



Uiteindelijk plaatste Inter zich voor de koningsklasse van het Europese clubvoetbal, met dank aan een uitzege vorige week op Lazio (3-2) tijdens de laatste speelronde in de Serie A. ,,Ik denk me bij Inter nog verder te kunnen ontwikkelen", zei hij.