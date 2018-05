'Ik wilde door op dit hoge niveau'

Door Maarten Wijffels



,,Natuurlijk, op het einde van het seizoen ging het mis met een blessure en dat was moeilijk en pijnlijk’’, zegt Robben. ,,Maar over het algemeen heb ik me goed gevoeld dit jaar. Ik ben niet vaker geblesseerd geweest dan andere jaren. Ik wilde daarom door op dit hoge niveau. Geen twijfel.’’



Zijn contractverlenging werd een stuk later belonken dan de voorgaande twee keer. Volgens Robben kwam dat vooral door de zoektocht van Bayern naar een nieuwe trainer. ,,De aanstelling van Niko Kovac was ook pas heel laat bekend. Zo zei de clubleiding het tegen mij.’'



Robben, die geen rentree bij Oranje overwoog, ondanks ‘een goed gesprek’ met bondscoach Ronald Koeman, is momenteel even in Nederland. Hij zet zich in voor de actie ‘Nederland staat op tegen Kanker’, een liveshow van KWF Kankerbestrijding die vanavond op NPO 1 wordt uitgezonden.



Robben transformeert daarbij tot een levend standbeeld van Johan Cruijff en gaat anderhalf uur op het Waagplein in Alkmaar staan. ,,Anderhalf uur stilstaan, dat zal niet meevallen. Maar het is wel toepasselijk. Om door te zetten als je een ziekte zoals kanker hebt, dat vraagt nog veel meer inspanning.’’



Bekijk hieronder een fotoreeks met de transformatie van Arjen Robben tot Johan Cruijff. Klik op een van de beelden om deze te vergroten en er doorheen te bladeren.