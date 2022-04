In de Johan Cruijffstraat in Vallfogona: ‘Wat hij voor Catalonië heeft betekend, is niet te beschrijven’

Door Edwin Winkels



Het was feest in het dorp, begin dit jaar. Er werd een baby geboren. En dat is groot nieuws, in Vallfogona de Riucorb. Want het laatste kind dat er ter wereld kwam, was de moeder van deze nieuwe baby. Die moeder is 35 jaar oud.



In Vallfogona, in het hart van Catalonië, gaan alleen maar mensen dood. En het dorp sterft mee. Een eeuw geleden woonden er nog meer dan 500 mensen, nu staan er slechts 71 geregistreerd; in de winter verblijven er zo’n 35.