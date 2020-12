In de voetsporen van clublegende Wayne: Kai Rooney (11) tekent jeugdcontract bij Manchester United

De elfjarige Kai Wayne is de oudste zoon van de voormalig topspits. Later kregen hij en Coleen nog zoons Klay Anthony (7 jaar) en Kit Joseph (4 jaar). Rooney kreeg zijn drie zoons als speler van Manchester United, maar Kai, Klay en Kit werden allemaal geboren in Liverpool. Daar kregen Wayne en Coleen een relatie, kort nadat Wayne op zijn zestiende debuteerde in de Premier League als speler van Everton.



Wayne Rooney zelf is uiteraard een clublegende bij Manchester United, waar hij clubtopscorer aller tijden is met 253 doelpunten in 559 wedstrijden. Rooney speelde van 2004 tot 2017 op Old Trafford. Hij werd met United vijf keer kampioen van de Premier League en won in 2008 de Champions League, nadat Chelsea in Moskou werd verslagen. Rooney is ook topscorer aller tijden van Engeland met 53 goals in 120 interlands.



Rooney is sinds het ontslag van Phillip Cocu de interim-trainer bij Derby County, de huidige nummer 22 van het Championship. Onder leiding van Rooney won Derby County van Millwall (0-1) en Swansea City (2-0) en waren er doelpuntloze gelijke spelen tegen Brentford en Stoke City. Na twee jaar bij MLS-club DC United in Washington keerde Rooney en zijn gezin een jaar geleden terug naar Engeland. Bij Derby County scoorde Rooney onder Cocu zeven keer in 35 duels, maar speelde hij dan ook voornamelijk als controlerende middenvelder.