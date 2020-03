In tijden van corona zegt Diego Costa: Ik schijt op jullie, ik hoest op jullie

Mancini: Zonder corona was Italië deze zomer Europees kampioen

12:27 Roberto Mancini weet zeker dat Italië het EK deze zomer had gewonnen als er geen coronacrisis was geweest. ,,We zouden dit jaar hebben gewoon’’, zegt de bondscoach in een interview met de Italiaanse zender Rai. ,,We zullen ook volgend jaar winnen.’’