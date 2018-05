'Infantino brengt gezondheid spelers in gevaar'

Domper voor Fenerbahçe met invaller Janssen in Turkse bekerfina­le

22:35 De Turkse bekerfinale is verrassend gewonnen door Akhisar. De ploeg, die slechts veertiende staat in de competitie, was in de eindstrijd in Diyarbakir met 3-2 te sterk voor Fenerbahçe.