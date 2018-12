Infantino hoopt dat WK 2022 ook buiten Qatar wordt gespeeld

,,Misschien, als het voetbal ervoor zorgt dat dromen waarheid worden, zullen we in 2022 een WK beleven in Qatar en ook, waarom niet, wat wedstrijden in andere landen aan de Arabische Golf'', zei Infantino. ,,Maar dat is weer een ander verhaal, hopelijk met een mooi einde.'' De baas van de mondiale voetbalbond voegde daar het woord 'inshallah!' aan toe, wat betekent: bij Gods wil.



Infantino heeft al eerder laten doorschemeren dat hij op het WK 2022 graag meer dan 32 landen wil zien. In dat geval heeft Qatar de hulp van enkele buurlanden nodig om alle wedstrijden te kunnen huisvesten.