Infantino: Ik heb massaal steun voor WK met 48 landen in 2022

De uitbreiding van het aantal deelnemers aan het WK voetbal is al enkele jaren onderwerp van gesprek. Vorig jaar werd besloten de editie van 2026 - in de Verenigde Staten, Canada en Mexico - uit te breiden van 32 naar 48, maar dat het plan voor het WK in Qatar te vroeg zou komen. Dit jaar draaide de FIFA toch om als een blad aan de boom. De KNVB meldde toen niets te voelen voor een uitbreiding in 2022.

Volgens Infantino wordt in maart gestemd voor het plan, maar hebben de ‘ja-stemmers’ nu al een flinke meerderheid. ,,Het merendeel is voor uitbreiding‘’, zei Infantino vandaag op een persbijeenkomst. ,,Ik begrijp dat wel. Het betekent niet alleen zestien extra landen, maar zeker vijftig of zestig landen meer kunnen nu ook dromen van WK-deelname.” Het is nog niet duidelijk of de KNVB zijn zienswijze gedurende dit kalenderjaar heeft gewijzigd. Begin dit jaar meldde de voetbalbond dat ze de opstelling van de Vereniging van Europese topcompetities steunt. Dide zag niets in een uitbreiding van het WK in 2022. Het WK van 2022 wordt vanwege de hitte in Qatar in het najaar gehouden.

Infantino weet overigens niet of een toernooi met 48 landen in een klein land als Qatar haalbaar is. Een probleem is dat het golfstaatje een moeizame relatie onderhoudt met buurlanden als Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. ,,Ik weet niet of het moeilijk is om het WK ook in buurlanden af te werken”, zei Infantino. ,,Natuurlijk volg ik ook het nieuws. Maar voetbal is geen politiek en soms komen dromen uit. We weten dat de meeste bonden in 2022 al naar 48 deelnemers willen. In dat geval heerst er in nog meer landen een WK-koorts en houden nog meer landen uitzicht om zich te kwalificeren.”