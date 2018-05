Infantino kan geschorste Guerrero niet helpen

,,Gianni Infantino heeft alle begrip voor de teleurstelling van Guerrero, maar het hoogste strafhof in de sportwereld heeft deze sanctie nu eenmaal opgelegd’’, aldus wereldvoetbalbond FIFA in een verklaring. Guerrero is momenteel geschorst, omdat bij een dopingtest sporen van cocaïne bij hem werden aangetroffen. De spits werd in eerste instantie voor een jaar geschorst door de FIFA. Na beroep ging daar een half jaar van af, zodat Guerrero onlangs zijn rentree kon maken bij Flamengo. De weg naar het WK lag daarmee ook weer open. Het mondiale antidopingbureau WADA stapte echter naar het internationaal sporttribunaal CAS en die bepaalde vorige week dat Guerrero een schorsing van veertien maanden verdient.

De internationale spelersvakbond FIFPro steunt de spits ook. De vakbond stuurde een brief naar de FIFA, die is ondertekend door Hugo Lloris, Simon Kjaer en Mile Jedinak, de aanvoerders van respectievelijk Frankrijk, Denemarken en Australië. De tegenstanders van Peru in de groepsfase van het WK vinden dat Guerrero het verdient om in actie te komen in Rusland. De FIFPro hoopt op korte termijn op een doorbraak in de juridische strijd van Guerrero.