Infantino noemt ophef over WK-sponsor ‘storm in glas water’, Zwitser herkozen als FIFA-voorzitter

met VideoFIFA-voorzitter Gianni Infantino begrijpt niet waarom de afgelopen weken zoveel ophef was over een mogelijke Saoedische sponsor van het WK voetbal voor vrouwen van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. ,,Een storm in een glas water”, noemde de Zwitser het tijdens de persconferentie na het FIFA-congres in Rwanda.

Visit Saudi, een bedrijf om toerisme in Saoedi-Arabië te promoten, voerde de afgelopen weken met de FIFA gesprekken over een mogelijke sponsordeal voor het komende WK van de voetbalsters. Omdat vrouwen in Saoedi-Arabië volgens mensenrechtenorganisaties nog steeds achtergesteld worden bij mannen, was er veel kritiek op deze samenwerking.

Vivianne Miedema, de topscorer aller tijden van Oranje, schreef er onlangs over in haar column op deze site. ,,Saoedi-Arabië is een land waar je niet mag zijn wie je bent. Als het niet zo’n serieuze zaak was, zou je er bijna van in de lach schieten. Zo hypocriet is het.” Ook de Amerikaanse stervoetbalster Alex Morgan begrijpt er niets van: ,,Dit is toch bizar.”

Australië en Nieuw-Zeeland lieten als gastlanden al weten tegen Visit Saudi als sponsor te zijn. Volgens Infantino wordt echter “een dubbele moraal” gehanteerd. ,,Australië voert volop handel met Saoedi-Arabië. Dat wordt niet als een probleem gezien. Maar als een mondiale organisatie als FIFA met een sponsor uit Saoedi-Arabië praat, dan kan dat ineens niet. Ik begrijp dat niet. Er wordt een dubbele standaard gehanteerd. De FIFA is een organisatie waarbij 211 landen over de hele wereld zijn aangesloten. Voor ons zijn die landen allemaal gelijk. Daar is niets slechts aan.”

Volgens Infantino is van een deal geen sprake. ,,We hebben gepraat, maar dat heeft nog niet geleid tot een contract.”

Infantino werd eerder vandaag herkozen als voorzitter van de wereldvoetbalbond. De 52-jarige Zwitser had geen tegenkandidaat en daarom vond de FIFA het niet nodig om tijdens het congres in de Rwandese hoofdstad Kigali alle 211 aangesloten bonden te laten stemmen. Enkele landen, zoals Duitsland, Noorwegen en Zweden, hadden vooraf aangegeven de herverkiezing van Infantino niet te steunen.

De ‘verkiezing’ van Infantino was desondanks een formaliteit omdat hij uit een groot deel van de wereld wel steun krijgt. De Zwitser, die de FIFA sinds 2016 leidt nadat Sepp Blatter was opgestapt, had net als bij de vorige verkiezing in 2019 geen tegenkandidaat. Zijn termijn is nu met vier jaar verlengd. Een FIFA-voorzitter mag maximaal drie termijnen blijven zitten. De bond beschouwt de periode 2023-2027 als de tweede termijn van Infantino, omdat hij tussen 2016 en 2019 de termijn van zijn voorganger Blatter afmaakte.



,,Het is een enorme eer en een grote verantwoordelijkheid om voorzitter van de FIFA te zijn”, zei Infantino, die iedereen bedankte voor de steun, waaronder het door hemzelf geformeerde team van voetballegendes. ,,Ik zou heel graag zelf ook een legende willen zijn”, zei de Zwitser lachend. ,,Ik weet dat er heel veel mensen hier zijn die van me houden. Ik weet dat er ook een paar mij haten. Ik houd van jullie allemaal, vooral vandaag natuurlijk.”

De KNVB liet in november al weten de herverkiezing van Infantino te steunen, hoewel de Nederlandse voetbalbond de afgelopen jaren wel een paar keer met hem botste. Zo hield Infantino eind vorig jaar op het WK in Qatar de door de KNVB opgezette OneLove-actie tegen. Volgens de KNVB heeft het geen zin om de steun aan de FIFA-voorzitter in te trekken. De bond denkt dat in gesprek blijven de beste manier is om iets te bereiken.

De KNVB stelt wel enkele voorwaarden aan de steun aan Infantino. Zo wil de bond dat voor de toewijzing van grote toernooien de criteria wat betreft mensenrechten beter worden vastgelegd. Ook wil de KNVB dat Infantino zorgt voor een betere samenwerking tussen de FIFA en de Europese bond UEFA, onder meer over de samenstelling van de internationale wedstrijdkalender.

Namens de Nederlandse bond waren onder anderen voorzitter Just Spee en secretaris-generaal Gijs de Jong aanwezig op het 73e FIFA-congres in Kigali. De KNVB stelde zich woensdag al kandidaat om toe te treden tot de mensenrechtencommissie van de FIFA. De Jong zei toen dat de KNVB absoluut niet blij is met hoe het is gegaan met de mensenrechten bij het WK in Qatar.

Kort voor zijn herverkiezing heeft Infantino aangekondigd dat de mondiale federatie nog meer voetbaltoernooien gaat organiseren. ,,Soms hoor ik dat er te veel voetbal is. Dat is misschien op sommige plekken zo, maar niet overal”, zei Infantino. ,,Lang niet overal in de wereld vinden kwalitatief goede voetbaltoernooien plaats en daar moeten we wat aan doen.”



Infantino kondigde op het congres de FIFA World Series aan, een toernooi dat om het jaar in maart wordt gehouden. ,,Vier landenteams van vier verschillende continenten gaan tegen elkaar spelen. Nu is het nogal complex om landen van verschillende continenten tegen elkaar te laten uitkomen”, aldus Infantino, die ook bevestigde dat de FIFA een nieuw WK voor clubs gaat opzetten, naast het al bestaande toernooi tussen de continentale kampioenen. ,,De beste 32 teams van de wereld gaan uitmaken welke club de allerbeste wordt”, aldus Infantino, die ook van plan is zo’n WK voor vrouwenclubs op te zetten. Het huidige WK voor clubs bij de mannen krijgt volgens de FIFA-voorzitter een iets andere opzet. ,,We houden ieder jaar een klein toernooi voor de continentale kampioenen. De winnaar daarvan ontmoet ergens in de wereld de kampioen van Europa.” Volle speelkalender De internationale spelersvakbond FIFPro klaagt al jaren over de volle speelkalender, die ervoor zorgt dat de topvoetballers amper rust krijgen. ,,Het is onze taak om competities te organiseren en het voetbal te ontwikkelen”, aldus Infantino, die ervoor wil zorgen dat zoveel mogelijk landen kans hebben om iedere vier jaar mee te doen aan het WK. Het WK voor vrouwen is daarom uitgebreid van 24 naar 32 landen, het WK voor de mannen gaat van 32 naar 48 deelnemende landen. ,,We willen en moeten inclusief zijn”, aldus de voorzitter.

De FIFA zegt te willen dat het prijzengeld op het WK voor vrouwen in 2027 even hoog is als bij het WK voor de mannen een jaar daarvoor. Volgens Infantino heeft de FIFA echter wel de steun nodig van sponsoren en media om daarvoor te zorgen.

,,Publieke omroepen in grote landen bieden 100 miljoen dollar of meer om het WK voor de mannen uit te mogen zenden, maar dan slechts 1 miljoen of zelfs minder voor het WK voor vrouwen”, zei Infantino. ,,Tegelijkertijd krijgt de FIFA van belastingbetalers het verwijt dat we niet voor gelijke beloningen zorgen. Maar als de bedrijven die het toernooi willen uitzenden ons honderd keer minder geld bieden, terwijl de kijkcijfers niet 100 procent minder zijn maar slechts 20 of 25 procent, hoe kunnen we dan daarvoor zorgen? We vechten voor en met de vrouwen.”

Op dit moment bestaat nog een groot verschil tussen het prijzengeld voor het mannen-WK (440 miljoen dollar) en het WK voor de vrouwen. Bij het vorige vrouwen-WK, in 2019 in Frankrijk, was 30 miljoen dollar beschikbaar. Infantino zei in de speech waarmee hij het congres afsloot dat 150 miljoen dollar is vrijgemaakt voor het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.