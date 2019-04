Infantino roept op tot staken bij racisme

,,We hebben op onze toernooien de zogeheten 'driestaps-procedure' geïntroduceerd. Het biedt de scheidsrechter de mogelijkheid om een wedstrijd zelfs te stoppen bij discriminatie'', schrijft Infantino, die de afgelopen weken met heel wat gevallen van racisme in de voetbalwereld werd geconfronteerd.



,,We roepen alle bonden, competities en clubs op om dezelfde procedure te volgen. We hanteren een zerotoleranceaanpak van racisme in het voetbal. We zullen harde sancties nemen tegen zulk gedrag. Voor racisme is geen plek in het voetbal, net zoals in de maatschappij.''