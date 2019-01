Infantino wil in 2022 al 48 deelnemers aan WK

De Zwitser heeft al vaker aangegeven zelf voorstander te zijn dat in 2022 in Qatar al 48 landen meedoen. Nu is het plan nog dat dat voor het eerst gebeurt in 2026.



Als de eerdere uitbreiding er komt, is het de vraag of Qatar het toernooi nog alleen kan organiseren. Omliggende landen als Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte, hebben al aangegeven niet mee te willen doen omdat ze Qatar zien als een land dat terrorisme ondersteunt.



Infantino hoopt toch dat Qatar in het geval van uitbreiding naar 48 landen hulp krijgt. ,,Er zijn spanningen in de regio en het is aan de leiders van de landen daar naar te handelen. Misschien is het makkelijker om over een gezamenlijk voetbaltoernooi te praten dan over meer gecompliceerde zaken'', aldus Infantino.