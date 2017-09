Iniesta stelt Barcelona-fans gerust met positief contractnieuws

De huidige verbintenis van de 33-jarige middenvelder loopt aan het einde van dit seizoen af. Supporters van Barcelona zijn bang dat de populaire aanvoerder hun club gaat verlaten. Er was de afgelopen periode meer dan genoeg over te doen, ook omdat voorzitter Josep Bartomeu al in een voortijdig stadium zijn mond voorbij praatte over de verlenging.

Iniesta - die op zijn beurt naar verluidt wilde wachten met verlenging omdat hij niet helemaal tevreden was met de transferpolitiek van zijn club - debuteerde in 2003 in het eerste elftal van Barcelona en speelde nooit voor een andere club. Hij veroverde acht landstitels en won vier keer de Champions League. Iniesta schoot Spanje in 2010 naar de wereldtitel. Hij scoorde in de verlenging van de finale tegen het Nederlands elftal (1-0).