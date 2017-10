Iniesta tekent contract voor het leven bij FC Barcelona

Duel Costa Rica - Honduras verschoven door tropische storm

9:08 Het WK-kwalificatieduel tussen Costa Rica en Honduras in San José is van vandaag naar morgen verschoven. Door de tropische storm met de naam Nate die over Midden-Amerika trekt en onder meer zeer zware regenval veroorzaakt, zijn de omstandigheden in de hoofdstad momenteel ongeschikt om te voetballen.