Inter-fans bekladden muurschildering Lukaku: ‘Je bent net als alle anderen’

Video Fofana breekt kuitbeen na onbezonnen tackle Niño in oefenduel: ‘Schors hem voor een jaar’

5 augustus Het seizoen van Wesley Fofana (20) is mogelijk al voorbij voordat het goed en wel begonnen is. Het Franse toptalent van Leicester City brak gisteravond in een oefenduel zijn been na een onbezonnen tackle van Fernando Niño, zijn leeftijdsgenoot op het middenveld bij Villarreal. De woede in Engeland is groot. ,,Hoe kun je dit doen in een oefenwedstrijd? Schors hem voor een jaar!”