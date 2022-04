Inter laat koppositie liggen na enorme blunder, Atalanta - Torino waar spektakelstuk

Inter kwam in Bologna al snel op voorsprong. Ivan Perisic dribbelde vanaf de rechterflank naar binnen en schoot met links knap raak in de korte hoek. Bologna, met Jerdy Schouten in de basis, kwam na een half uur spelen weer op gelijke hoogte. Marko Arnautovic liep zich slim vrij en kopte de 1-1 binnen. De oud-speler van FC Twente tekende zo al voor zijn dertiende competitietreffer dit seizoen.

In de zoektocht naar een nieuwe voorsprong liep Dumfries in de tweede helft tegen een makkelijk gegeven gele kaart op. De rechtsback van Oranje zette een sliding in en botste tegen zijn tegenstander die hetzelfde deed. Alleen Dumfries kreeg een kaart.

Terwijl Inter jaagde op een voorsprong, ging het achterin helemaal mis. Doelman Andrei Radu verslikte zich op pijnlijke wijze in een terugspeelbal en invaller Nicola Sansone kon zo de 2-1 binnentikken. Dat bleek ook de eindstand.

Door de nederlaag blijft AC Milan de nummer één in de Serie A. Inter heeft met nog vier wedstrijden te gaan twee punten minder.

Atalanta - Torino

Atalanta begon thuis tegen Torino met de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis, Teun Koopmeiners ontbrak door ziekte in de selectie. De nummer acht van de Serie A kwam al na vier minuten op achterstand door toedoen van Antonio Sanabria. Spits Luis Muriel en De Roon stelden orde op zaken en na 23 minuten spelen was de stand 2-1. Nog voor rust mocht Sasa Lukic vanaf de stip aanleggen en de Serviër maakte geen fout: 2-2.

In de tweede helft was het opnieuw Lukic die, opnieuw vanaf de stip, het net vond en met zijn tweede treffer van de avond voor de 2-3 tussenstand zorgde. Toen het via een eigen doelpunt van Remo Freuler ook nog 2-4 werd, leek de wedstrijd gespeeld. Met een klein kwartier te spelen bracht Mario Pasalic de spanning terug en zes minuten later was het Muriel die met zijn tweede van de avond voor de eindstand zorgde: 4-4.

Door het gelijke spel is Atalanta nu de nummer acht in de stand. Plaatsing voor Europees voetbal is daarmee in gevaar.

