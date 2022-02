Inter vol ongeloof: Giroud schiet AC Milan naar derbyzege na afgekeurde goal Dumfries

Eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht voor het Internazionale van De Vrij en Dumfries. Beide Nederlanders hadden een basisplek in de derby en Dumfries was zelfs een van de uitblinkers aan de zwartblauwe kant van Milaan. Binnen tien minuten dacht de rechtsback zelfs de 1-0 op schitterende wijze binnen te knikken, maar een vlag- en fluitsignaal verpestte het feestje voor de voormalig PSV'er.

Volledig scherm Olivier Giroud werd uiteindelijk de grote man van de Derby della Madonnina. © AP

Niet veel later kreeg Dumfries wéér een enorme kans op de 1-0. De rechtsback dook in de spits op en kreeg de bal ook mee, maar de Nederlander maakte kennis met de weergaloze reflexen van doelman Mike Maignan. De doelman stopte de poging van Dumfries en wist AC Milan sowieso meerdere keren op de been te houden.

Zeven minuten voor tijd was Maignan dan toch kansloos. Uit een hoekschop stond Ivan Perisic he-le-maal vrij. De Kroaat legde de bal dan ook keurig in de verre hoek binnen: 1-0.

Na rust leek Internazionale de boel volledig onder controle te hebben, maar een kwartier voor tijd ging het toch volledig mis voor de Nerazzurri. Plotseling gleed Giroud de bal bij de tweede paal binnen. Hoewel de Fransman een erg ongelukkige wedstrijd speelde, zorgde hij dus wel voor de gelijkmaker.

En daar bleef het niet bij. Drie minuten later kreeg de Fransman de bal met zijn rug naar het doel. Giroud stuurde De Vrij volledig het bos in en schoot de bal wéér binnen: 1-2, een stand die AC Milan in het vervolg niet meer weggaf. De Rossoneri maakten de wedstrijd wel af met tien man. Theo Hernández, heel de wedstrijd al druk bezig met Dumfries, schopte de Nederlander nog hard onderuit en kreeg rood.

En dus verloor Internazionale voor het eerst sinds 17 oktober 2020 (toen ook 1-2 tegen AC Milan) weer eens een thuiswedstrijd. AC Milan nadert Inter nu tot op één punt. Inter blijft wel koploper met bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan AC Milan. Napoli staat vier punten achter Inter.