Inter weer tweede na ruime zege op SPAL

Fotoserie | Real na herstart La Liga foutloos naar landstitel

16 juli Real Madrid is voor de 34e keer landskampioen geworden in Spanje. De ploeg van coach Zinédine Zidane pakte de titel door met 2-1 te winnen van Villarreal. Met nog één speelronde te gaan in La Liga kunnen de Madrilenen niet meer worden ingehaald door rivaal FC Barcelona, dat in eigen huis met 2-1 verloor van Osasuna. Bekijk hier de fotoserie van het feestende Real.