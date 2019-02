Inter zet eerste goal van 2019 om in overwinning

Internazionale heeft eindelijk weer een keer gescoord in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Luciano Spalletti won bij Parma: 0-1. Lautaro Martinez maakte in de 79ste minuut het doelpunt. De Argentijn was twee minuten eerder ingevallen.