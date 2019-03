Internazionale blijft door zege in spoor van AC Milan

Video Hazard redt punt voor Chelsea en Sarri tegen Wolves

17:35 Eden Hazard heeft Chelsea in blessuretijd nog een puntje kunnen bezorgen in de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, de verrassende nummer zeven in de Premier League. De Belgische sterspeler maakte in de 92ste minuut de 1-1, die wellicht de baan van zijn Italiaanse coach Maurizio Sarri voor weer een weekje redt.