Internazionale - Tottenham Hotspur

3-0 is niet goed genoeg voor Guardiola: straftrai­ning bij City

17 september Manchester City kende dit weekend geen enkele moeite met Fulham en walste met 3-0 over de Cottagers heen. Ondanks de 28 gecreëerde kansen was Pep Guardiola woedend over de prestatie van zijn team en heeft een extra straftraining ingelast.