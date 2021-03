Invaller Bergwijn met Spurs na verlenging uitgeschakeld in achtste finales

Europa LeagueTottenham Hotspur is in de achtste finales van de Europa League uitgeschakeld door Dinamo Zagreb. De 2-0 zege van vorige week in de heenwedstrijd was niet genoeg voor de Londenaren, want dankzij een hattrick van Mislav Orsic won Zagreb na verlenging met 3-0. Bij de Spurs viel Steven Bergwijn vlak na de 3-0 in.

Naast Dinamo Zagreb plaatsten ook Arsenal, Granada en AS Roma (waar Rick Karsdorp in de basis begon) zich voor de kwartfinales.

Voor Tottenham Hotspur geen plek in de kwartfinales. Na de 2-0 thuiszege van vorige week verloor de ploeg van trainer José Mourinho op bezoek bij Dinamo Zagreb met dezelfde cijfers na negentig minuten. In de verlenging was Orsic met zijn derde treffer van de avond de held bij Dinamo Zagreb. De aanvaller maakte in de tweede helft ook al de 1-0 en de 2-0. Bergwijn mocht vlak na de 3-0 nog invallen bij de Spurs, maar ook de Nederlander kon zijn ploeg niet meer naar de volgende ronde helpen.



De uitschakeling betekende een volgende tegenvaller voor Tottenham, dat in de Premier League slechts achtste staat. De club staat eind april wel in de finale van de League Cup tegen Manchester City.



Dinamo Zagreb was in de groepsfase ingedeeld bij Feyenoord. In Kroatië speelden beide teams gelijk (0-0). Dinamo won in december met 2-0 in De Kuip.

Volledig scherm Lucas Moura (l) namens Tottenham in duel met Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb. © EPA

Karsdorp met AS Roma naar kwartfinales

Volledig scherm Rick Karsdorp (l) in duel. © AP AS Roma begon met een uitstekende uitgangspositie aan de return in Donetsk na de 3-0 zege op Sjachtar van vorige week. Ook in de return kwam Roma op voorsprong. Het was spits Borja Mayoral die na 48 minuten scoorde: 1-0. Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, want in de 59ste minuut, een minuut nadat Karsdorp naar de kant was gehaald, maakte Junior Moraes de gelijkmaker. Karsdorp, vorige week zijn contract in Rome verlengde, zag vanaf de zijlijn dat Mayoral in de 72ste minuut met zijn tweede treffer AS Roma opnieuw op voorsprong bracht: 2-1. Dat was ruim genoeg voor Karsdorp en AS Roma om een ticket te bemachtigen voor de kwartfinales.

Volledig scherm Karsdorp (r) viert de openingstreffer met Mayoral. © AFP

Arsenal verder ondanks nederlaag

Arsenal staat ook in de kwartfinales. De ploeg van trainer Mikel Arteta verloor thuis met 1-0 van Olympiakos, maar door de 3-1 overwinning van de Londenaren in Griekenland bekert Arsenal verder. Youssef El Arabi maakte in de 51ste minuut het enige doelpunt. Ousseynou Ba kreeg zeven minuten voor tijd een tweede gele kaart nadat hij de bal hard richting de scheidsrechter gooide na het ontvangen van een gele kaart.

Volledig scherm Mohamed Camara (r) van Olympiakos in duel met Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. © AP

Ook Granada naar kwartfinales

Granada verloor in Noorwegen met 2-1 van Molde, maar gaat net als AS Roma en Arsenal verder in de Europa League dankzij de 2-0 zege van vorige week in de heenwedstrijd. Een eigen doelpunt van Jesus Vallejo bracht Molde na een klein halfuur op voorsprong. Na rust zorgde Granada-spits Roberto Soldado (vorige week ook al trefzeker) voor de gelijkmaker, maar uit een strafschop schoot Eirik Hestad de thuisploeg toch naar de zege. Het is over twee wedstrijden dus echter Granada dat naar de volgende ronde gaat.



Granada was in de groepsfase ingedeeld bij PSV. PSV werd eerste met 12 punten en Granada eindigde met 11 punten als tweede. De Eindhovenaren verloren in de vorige ronde over twee duels van Olympiakos.

Volledig scherm Roberto Soldado na zijn treffer namens Granada. © REUTERS