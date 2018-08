Invaller Falcao helpt AS Monaco aan zege in eerste competitieduel

De invalbeurt van de Colombiaanse spits Radamel Falcao in de 67ste minuut zorgde ervoor dat de de wedstrijd openbrak in het Stade de la Beaujoire. Twee minuten na de invalbeurt van Falcao bracht de Braziliaanse middenvelder Rony Lopes de bezoekers op voorsprong tegen FC Nantes, de nummer negen van vorig seizoen in de Ligue 1.



De Montenegrijnse aanvaller Stevan Jovetic verdubbelde op aangeven van Falcao de voorsprong na 80 minuten spelen en drie minuten later zorgde Falcao zelf voor de 0-3 eindstand namens de Monegasken, die in het seizoen 2016/2017 kampioen van Frankrijk werden. Emiliano Sala maakte in de blessuretijd nog wel een eretreffer namens FC Nantes.