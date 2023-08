Invaller Kane figureert in Dani Olmo-show bij Supercup-afgang Bayern München: ‘Sorry Harry’

La Liga in een notendop: wordt het weer stuivertje wisselen in titel­strijd?

Dit weekend is La Liga begonnen. Degradatiekandidaat Almería luidde het nieuwe seizoen in Spanje vrijdagavond in tegen Rayo Vallecano. Kan Real Madrid zich weer mengen in de titelstrijd met kampioen FC Barcelona, welke Nederlanders zien we mogelijk schitteren en wie moet vrezen voor degradatie? Een overzicht.