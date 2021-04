Invaller Luuk de Jong blijft met Sevilla outsider in Spaanse titelrace

Video Engelse clubs stappen binnen 48 uur uit Super League: ‘We hebben een grote fout gemaakt, onze excuses’

9:29 Alle zes Engelse clubs (Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur en Chelsea hebben zich afgelopen nacht teruggetrokken uit de Super League. Ze hebben dat in een gezamenlijke verklaring gemeld. Er blijven nog drie clubs uit Spanje en drie uit Italië over: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Internazionale. Zij zetten het project voorlopig in de ijskast.