Invaller Luuk de Jong verliest met Sevilla bij Granada

Video Polen dankzij twee goals Lewandow­ski eenvoudig langs tien Bosniërs

15 oktober Oranje had het in Sarajevo nog moeilijk tegen Bosnië en Herzegovina, Polen verging het vanavond in de Nations League heel wat beter. Mede dankzij twee goals van Robert Lewandowski en een snelle rode kaart voor Anel Ahmedhodzic werd simpel met 3-0 gewonnen in Wroclaw.