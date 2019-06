Isak vervolgt carrière bij Real Sociedad

Bondscoach Grieken­land onder druk na verlies tegen Armenië

12:09 De Griekse bondscoach Angelos Anastasiadis is niet lekker wakker geworden na de 3-2-nederlaag op eigen veld in de EK-kwalificatie tegen Armenië. De Grieken, in 2004 verrassend Europees kampioen, staan na vier duels op de vierde plaats in groep J met slechts vier punten uit evenzoveel wedstrijden.