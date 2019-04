Israëliër (73) oudste voetballer ooit in profduel

Titelstrijd Bundesliga ‘Heel Duitsland hoopt op winst Dortmund’

16:30 De titelstrijd in de Bundesliga gaat naar een kookpunt. Bayern München en Borussia Dortmund nemen het morgen tegen elkaar op en het verschil is twee punten in het voordeel van Dortmund. Die club heeft het grootste deel van het land achter zich.