It's coming home? Engeland ziet organisatie WK 2030 zitten

Een woordvoerder van premier Theresa May sprak vandaag de steun uit voor een Brits bid voor het toernooi. ,,We zouden graag met de voetbalautoriteiten om tafel gaan om een voorstel voor het WK in 2030 te bespreken. Groot-Brittannië heeft een geweldige staat van dienst als het om het organiseren van grote sportevenementen gaat. We hebben de infrastructuur, de stadions. Dus waarom niet?



,,Het hangt van de onderlinge voetbalbonden af of het toernooi alleen in Engeland of koninkrijk-breed (inclusief Wales, Schotland, Noord-Ierland, red.) gehouden zou worden. We zullen de voorstellen eerst afwachten", aldus de woordvoerder.



Gisteren zei een afgevaardigde van de Labour-partij al dat de conservatieven een Engels bid voor 2030 zouden steunen. ,,Het is onze nationale sport en kan het land verbinden, ons hoop geven", zei Tom Watson tegenover Sky News.



Eerder deed Engeland al een poging het WK van 2018 naar het eiland te halen, maar de keuze viel op Rusland. ,,Dat was een grote teleurstelling", herinnert Watson zich. ,,Maar laten we het nu dan nog eens proberen. Als Labour in de regering komt, zou het één van de eerste punten op onze agenda zijn. En als de conservatieven er nog steeds zitten, dan nodigen we ze uit om met ons een succesvol bid neer te zetten."



Engeland heeft voor de eindronde van 2030 in elk geval concurrentie van Uruguay, Argentinië en Paraguay. De drie Zuid-Amerikaanse landen maakten in 2017 al bekend een gezamenlijk bid voor 2030 voor te bereiden. Het is dan honderd jaar na het allereerste WK voetbal, gewonnen door Uruguay.



Het laatste grote sportevenement in Engeland waren de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Daarvoor organiseerde Engeland ook het WK 1966 en EK 1996.