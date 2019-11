Italiaanse ploeg steunt overstroomd Venetië

Doelman Gianluigi Donnarumma ploegde met lieslaarzen aan door het hoge water over het plein voor de San Marcobasiliek. De 20-jarige keeper van AC Milan en het Italiaanse elftal had gezelschap van bondsvoorzitter Gabriele Gravina en oud-spits Gianluca Vialli, tegenwoordig teammanager bij het nationale elftal. ,,Venetië zal ook dit overwinnen", zei Vialli. ,,Net als een voetballer die ernstig geblesseerd raakt, maar dan toch weer opstaat.”



De delegatie van de 'Azzurri' liep een rondje over het onder water gelopen plein en bracht een bezoek aan wat ondernemers in de buurt om ze sterkte te wensen. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won vrijdag in de EK-kwalificatie met 3-0 bij Bosnië-Herzegovina. Italië, dat alle negen groepsduels heeft gewonnen, sluit de kwalificatie maandag in Palermo af tegen Armenië.