Italiaanse topclubs in actie, Peter Bosz krijgt sterren PSG op bezoek

Samenvatting Luuk de Jong matchwin­ner voor Barça op Mallorca: ‘Ik ken mijn plaats, maar sta er als ik nodig ben’

Luuk de Jong werd op 24 december nog naar laagvlieger Cádiz geschreven in de Spaanse pers. Anderhalve week later is hij de matchwinner voor FC Barcelona. Door zijn rake kopbal kort voor rust won de ploeg van Xavi vanavond met 0-1 bij nummer vijftien Real Mallorca. Barça staat nu vijfde in La Liga.

3 januari