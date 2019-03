Italiaanse voetbalwereld jubelt: ‘Yes we Kean’

Kean, de zoon van een Ivoriaanse vader, maakte zaterdag in Udine de 2-0. Het was het eerste doelpunt van de Juventus-aanvaller in zijn tweede interland. Slechts één international was jonger toen hij zijn eerste treffer voor de Squadra Azzurra maakte: Bruno Nicolè was achttien toen hij in 1958 bij zijn debuut tegen Frankrijk meteen scoorde. ,,Ik wil geschiedenis schrijven met de Italiaanse ploeg", zei Kean. ,,Er liggen veel doelen voor me die ik wil bereiken.”



Bondscoach Roberto Mancini heeft flink verjongd en zag ook de 22-jarige Nicolò Barella van Cagliari scoren. Op het veld stonden ook de 19-jarige Nicolò Zaniolo van AS Roma en de 20-jarige doelman Gianluigi Donnarumma van AC Milan.