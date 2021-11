Italië en Portugal kunnen elkaar treffen in play-offs voor WK

De loting van de play-offs is op 26 november. Portugal en Italië weten al dat ze thuis spelen in de halve finale. Die gaat over één duel en dus komen beide landen elkaar in die ronde nog niet tegen. Maar alle landen die zich via de play-offs moeten plaatsen, worden in vier groepjes met drie landen bij elkaar geloot.



Het zou dus zomaar kunnen dat Portugal en Italië elkaar in de finale van een play-off wél loten en dat één van die landen dus sowieso het WK mist. Om precies te zijn, is de kans dat de twee grootmachten elkaar treffen 20 procent.