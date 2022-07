Italië heeft iets goed te maken tegen IJsland

Tower Bridge in Engelse sferen en elke stoel op Old Trafford bezet: Wiegman aan vooravond EK-start

Bondscoach Sarina Wiegman staat met topfavoriet Engeland aan de vooravond van de aftrap van het EK, vijf jaar nadat ze met het Nederlands Elftal de Europese titel pakte. Een schets van de situatie in de perszaal van Old Trafford, een dag voordat het toernooi losbarst. ,,Het is moeilijk het EK van 2017 te vergelijken met nu.”

5 juli