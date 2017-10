Italië in play-offs tegen Zweden, Denemarken treft Ierland

Deze acht landen werden tweede in hun WK-kwalificatiepoule. Ook Slowakije werd tweede in de poule, maar zij verzamelden het minste aantal punten: 12. Zwitserland verzamelde in de poulefase liefst 21 van de mogelijke 24 punten, maar werd op doelsaldo geklopt door Portugal.

Niet alleen in Europa wordt via play-offs nog gestreden om deelname aan het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Volgende maand strijden ook Honduras en Australië tegen elkaar om een ticket richting Rusland. Ook Peru en Nieuw-Zeeland strijden over twee duels nog om deelname aan het WK 2018. In Afrika moet in drie van de vijf poules nog een beslissing vallen. Egypte en Nigeria plaatsen zich al.