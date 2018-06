Italië sluit inktzwart voetbaljaar af tegen Oranje

Zweden was zelfs zonder Zlatan Ibrahimovic te sterk voor Oranje en Italië. Die formatie plaatste zich ten koste van het Nederlands elftal voor de play-offs en dompelde vervolgens de 'Azzurri' in diepe rouw. Geen gemeenschappelijke voetbalavonden met grote pizza's en ijskoud bier voor de Italianen tijdens het WK in Rusland. Weg is ook de illusie dat ze als landenploeg in ieder geval nog een beetje meetelden op het wereldtoneel.

Geen verrassing

Helemaal als een verrassing kwam het demasqué van Squadra Azzurra niet. Op het WK van 2010 en 2014 lag de wereldkampioen er al in de eerste ronde uit. De beschimpte en na de uitschakeling vertrokken bondscoach Gianpiero Ventura miste spelers van wereldklasse als Andrea Pirlo. Dat is volgens critici de schuld van de machtige clubs in de Serie A die meer geld aan buitenlanders besteden dan aan het opleiden van eigen talenten. Het moet allemaal beter en anders onder de nieuwe bondscoach Roberto Mancini, die afgelopen maandag bij zijn debuut maandag met 2-1 won van Saoedi-Arabië maar vrijdagavond hard onderuitging tegen Frankrijk (3-1). Net als zijn collega Ronald Koeman benut de oud-trainer van onder meer Lazio, Manchester City, Internationale en Zenit Sint-Petersburg zijn eerste oefeninterlands om veel dingen uit te proberen. Zo maakte Mancini tegen de Fransen aanvaller Mario Balotelli weer belangrijk en liet hij Rolando Mandragora en Mattia Caldara en Domenico Berardi debuteren.

Waar Koeman bij Oranje vooral realisme preekt, daar is Mancini een stuk positiever over de nabije toekomst. ,,Als we op deze voet doorgaan, hard blijven werken en leren, denk ik dat we binnen een jaar op het niveau van Frankrijk of anders daar heel dichtbij kunnen komen", zei hij vrijdag hoopvol. Hoe graag ze ook zouden willen, veel Italianen zijn nog zo verdrietig over het mislopen van het WK dat ze hun nieuwe bondscoach nauwelijks durven te geloven.