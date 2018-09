Italië wordt ongeduldig: waar blijven de goals van Ronaldo?

Oké, het is nog wat vroeg om in de stress te schieten. Het Serie A-seizoen is immers pas drie wedstrijden onderweg. Dat waren drie wedstrijden waarin Ronaldo de volledige negentig minuten met Juventus meespeelde. Drie wedstrijden die de 'Oude Dame' bovendien wist te winnen. Maar toch ook drie wedstrijden waarin Ronaldo niet op het scoreformulier stond.



En dat knaagt, niet in het minst aan Ronaldo zelf. Met een verongelijkte blik, toch al een van de bekendste gezichtsuitdrukkingen uit het arsenaal van CR7, sjokte hij zaterdagavond in de laatste minuten tegen Parma over het veld. In zijn vijftien jaren bij Manchester United en Real Madrid wist hij de fans werkelijk te bedelven onder de doelpunten, maar bij zijn nieuwe club Juventus slaat plots de droogte toe. Het is onverteerbaar, je zag het hem denken.



Tel daar het mislopen van de prijs voor beste voetballer van Europa bij op - Ronaldo was uit protest niet aanwezig in Monaco - en je snapt dat de Portugees op dit moment niet bepaald lekker in zijn vel zit. Hoewel het één natuurlijk niet het gevolg is van het ander.