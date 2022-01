Ivoorkust geeft zege nog weg door blunderende keeper, Algerije moet vrezen voor uitschakeling

VideoIvoorkust heeft op de Afrika Cup niet kunnen winnen van Sierra Leone. Door een fout van de 35-jarige doelman Badra Ali Sangaré kon Alhaji Kamara in de 93ste minuut nog de 2-2 maken namens Sierra Leone. Titelverdediger Algerije verloor en moet vol aan de bak in de laatste groepswedstrijd.

Volledig scherm © AFP Ivoorkust kwam na 25 minuten op voorsprong in Douala. AC Milan-middenvelder Franck Kessié mistte na twaalf minuten een strafschop, maar dertien minuten later scoorde Ajax-spits Sébastien Haller wel op aangeven van Wilfried Zaha, de razendsnelle vleugelaanvaller van Crystal Palace.



Musa Noah Kamara maakte tien minuten na rust de 1-1 namens Sierra Leone, maar in de 65ste minuut kwam Ivoorkust weer op voorsprong. Op aangeven van PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré maakte Arsenal-aanvaller Nicolas Pépé de 2-1 voor Ivoorkust. De ploeg van bondscoach Patrice Beaumelle, die hiervoor zes jaar assistent was van Hervé Renard, leek daarna op weg naar de overwinning.



In de extra tijd ging het toch nog mis voor de Oranje Olifanten. Badra Ali Sangaré kreeg de bal teruggekopt en wilde een hoekschop voorkomen, maar op het zachte gras kon hij de bal niet bij zich houden. Sierra Leone profiteerde dankbaar en maakte nog de 2-2.

De blunderende doelman van Ivoorkust had blijkbaar zoveel pijn na zijn knullige fout dat hij met een brancard van het veld moest, waarna aanvoerder Serge Aurier nog een paar minuten onder de lat moest gaan staan bij het al uitgewisselde Ivoorkust. De rechtsback van Villarreal werd in de laatste drie minuten niet meer gepasseerd door de spelers van Sierra Leone, waar Cambuur-aanvaller Issa Kallon in de 73ste minuut nog was ingevallen.

In groep E gaat Ivoorkust nu aan kop met vier punten, Sierra Leone heeft twee punten nadat eerder al werd gelijkgespeeld tegen titelverdediger Algerije (0-0). De ploeg van sterspeler Riyad Mahrez is deze editie van de Afrika Cup een stuk minder op dreef. Algerije verloor met 1-0 van Equatoriaal-Guinea door een goal van Esteban Obiang in de 70ste minuut. Het was voor Algerije de eerste nederlaag in 36 interlands, waardoor nu Argentinië (27 duels ongeslagen) het nationale team is met de beste reeks.

Equatoriaal-Guinea staat tweede in de groep met drie punten na de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Ivoorkust (1-0). Mahrez en co hebben pas één punt en staan laatste. Donderdag (aftrap 20.00 uur) staan Algerije en Ivoorkust tegenover elkaar in de laatste poulewedstrijd. Algerije zal die wedstrijd moeten winnen, want ook twee punten zullen niet genoeg zijn om door te gaan naar de achtste finale.

Ivoorkust is ook nog niet zeker van een plek in de achtste finales, al zullen vier punten waarschijnlijk wel genoeg zijn. Gastland Kameroen, Marokko en Nigeria zijn al wel door. Zestien van de 24 deelnemende landen gaan door naar de achtste finales, die op 23 januari (volgende week zondag) beginnen: de top-twee van elke groep en de vier beste nummers drie. De finale is op zondag 6 februari.

Volledig scherm Riyad Mahrez. © AFP

VAR speelt hoofdrol bij Mali - Gambia

Het duel tussen Mali en Gambia in groep F van de Afrika Cup is zondag in een 1-1 gelijkspel geëindigd. Beide ploegen scoorden vanaf de strafschopstip, beide keren was dat een gevolg van ingrijpen van de VAR.

In de 79ste minuut was de scheidsrechter een overtreding van Gambia-speler Ebou Adams op Yves Bissouma ontgaan. Ibrahima Koné schoot raak nadat er alsnog een penalty was toegekend. In de slotminuut kwam Gambia, de underdog, op gelijke hoogte. Musa Barrow benutte de strafschop die was toegekend na hands van Bissouma.

Beide ploegen hadden hun eerste groepsduel gewonnen. Mali had Tunesië verslagen (1-0) in een duel dat door de scheidsrechter te vroeg was afgeblazen. Gambia was eerder te sterk (1-0) voor Mauritanië. Met 4 punten zijn beide ploegen vrijwel zeker van een plaats in de achtste finales.

Tunesië volgt met drie punten nadat de ploeg zondag met duidelijke cijfers Mauritanië klopte: 4-0. Na tien minuten leidden de Tunesiërs al met 2-0 door doelpunten van Hamza Mathlouthi en Wahbi Khazri. Die laatste maakte er na ruim een uur 3-0 van, niet veel later gevolgd door de 4-0 van Seifeddine Jaziri. Invaller Youssef Msakni miste namens Tunesië in de slotfase nog een strafschop.

Volledig scherm Feest bij Gambia na de late gelijkmaker. © REUTERS