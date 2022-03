Jaïro Riedewald oogst complimenten na heldenrol: ‘Ik was al blij dat ik op de bank mocht zitten’

FA CupJaïro Riedewald is in de zevende hemel nadat hij gisteren de winnende maakte voor Crystal Palace tegen Stoke City (2-1). De voormalig Ajacied schoot zijn ploeg daarmee naar de kwartfinale van het FA Cup-toernooi.

,,Ik ben héél, héél blij. Twee weken geleden zei ik nog dat ik nog nooit had gescoord op Selhurst Park en dat ik graag wilde weten hoe het zou voelen om voor deze geweldige fans te scoren. Nu weet ik het en dat maakt me enorm blij", sprak Riedewald na zijn heldenrol van gisteravond.

De inmiddels 25-jarige Riedewald begon dit seizoen nog met een basisplek in de Premier League-wedstrijd tegen Chelsea, maar dat was ook meteen de enige. Vervolgens viel hij alleen nog in tegen Liverpool en West Ham United. Ook in het FA Cup-toernooi kwam hij tot gisteravond tot slechts twee speelminuten. Dat hij gisteravond in de 78ste minuut mocht invallen van coach Patrick Vieira en meteen zijn stempel drukte, doet hem dan ook zeer goed.

,,Ik wil niet zeggen dat ik de held ben", zei Riedewald bescheiden op de clubwebsite van Crystal Palace. ,,Na de corner twijfelde ik tussen een volley of eerst even aannemen. Op het laatste moment bedacht ik me, nam ik de bal met m'n buik mee en schoot ik 'm met rechts binnen", aldus de drievoudig Oranje-international, die in 2017 voor negen miljoen euro de overstap naar Crystal Palace maakte. Frank de Boer nam hem destijds mee van Ajax.

Volledig scherm Jaïro Riedewald schiet de 2-1 binnen. © REUTERS

Hoewel Riedewald de eerste seizoenen ook nog geen vaste basisplek had en zijn wedstrijden bij elkaar sprokkelde, daar speelde hij vorig seizoen wel 33 Premier League-wedstrijden. Een groot contrast met dit seizoen dus: ,,Dit seizoen is heel zwaar, maar ik ben een professional en de manager moet de keuzes maken. Helaas heb ik niet veel gespeeld, maar ik kom nog altijd met een lach naar de training. Ik was al blij dat ik vandaag op de bank mocht zitten en de fans weer kon zien. En nu zijn we nog twee wedstrijden verwijderd van de finale", zo droomt de Nederlander hardop.

Patrick Vieira

Coach Vieira, voormalig speler van onder meer Arsenal, Internazionale, Juventus en Manchester City, was trots op Riedewald. ,,Het is heel zwaar geweest voor Jaïro. Echt heel moeilijk. Het is niet makkelijk voor een speler om niet bij de selectie te zitten, maar hij is een echte professional. Hij heeft altijd zijn hoofd omhoog gehouden, hard gewerkt en gewacht op zijn kansen. Vandaag kwam hij in het veld toen het team zijn goal zéér nodig had. Hij heeft het heel goed gedaan", aldus de Fransman.

De coach vindt dat Riedewald het hem op deze manier weer lastig heeft gemaakt: ,,Hij is een voorbeeld voor wat ik wil van de spelers. We hebben een team waarin iedereen kan spelen dus ik wil dat ze het me allemaal heel moeilijk maken om er elf te kiezen. Dat is wat Jaïro vandaag heeft gedaan. Hij is beloond voor zijn harde werk.”

