Jan Vertonghen: ‘Of ik weer met Daley heb gedold? Nee, heb hem nu maar met rust gelaten’

Volgens Vertonghen hield Benfica rekening met het spelbeeld van een aanvallend Ajax. ,,We wilden die goal van Ajax uitstellen en het dan via de counter proberen. Dat was het realistische scenario. Ajax is in balbezit veel beter. Ze kregen niet zo heel veel uitgespeelde kansen, want we hebben ze weinig ruimte gegeven. Hoe lager je speelt, hoewel dat niet de bedoeling was, hoe kleiner de ruimte.’’