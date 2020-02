Jans kapot na rel: ‘Ik voel me niet schuldig, want ik bén geen racist’

Door Sander de Vries ,,Ik denk alleen maar: is dit echt wat er momenteel allemaal gebeurt?”, zegt de 61-jarige trainer in een eerste reactie. Om vervolgens zijn eigen vraag zelf te beantwoorden. ,,Ja, het is echt. De zomer is opeens een winter voor mij geworden.”

Volgens The Cincinatti Enquirer zou Jans, het N-woord (nigger) hebben gebruikt, terwijl hij in de kleedkamer meezong met een liedje dat werd gedraaid. ,,Ik ben inderdaad wat onhandig geweest door een stukje tekst mee te zingen”, erkent Jans. ,,Maar nu wordt van iets onhandigs iets heel groots gemaakt.” Jans is voorlopig in afwachting van het onderzoek, waarvan de uitkomst zondag wordt verwacht. ,,Ik kan daarom niet inhoudelijk reageren op de zaak. Dat is me afgeraden door de club, van wie ik overigens heel veel steun ontvang: van de directie, stafleden en spelers. Daar ben ik wel heel blij mee.”

,,Ik heb zelf veel hiphop-nummers in mijn playlist staan. Maar het nummer dat in de kleedkamer werd afgespeeld kende ik niet”, vervolgt Jans. ,,Ik voel me niet schuldig. Want ik bén geen racist. Wat ik heb gedaan is in Amerika toch enigszins onhandig. Maar tussen een onhandige actie en wat er nu allemaal gebeurt – dat is niet te bevatten. Ik vind het echt hartstikke jammer, want ik heb het enorm naar mijn zin in Amerika. Deze hele situatie voelt gewoon zó vreemd aan.”