Janssen en Van de Sanden winnen Duitse beker met Wolfsburg dankzij goal in verlenging

Van Bommel met Berghuis op wensen­lijst­je aan de slag bij Wolfsburg

28 mei VfL Wolfsburg geeft Mark van Bommel de kans om zijn carrière als coach nieuw leven in te blazen. Vraag is nu: wie neemt hij mee? Feyenoorder Steven Berghuis is één van zijn transfertargets. Maar ook PSV heeft hem nog op de radar.