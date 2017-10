Janssen kan verschil niet maken in doelpuntloze derby van Istanbul

Memphis eerste met hattrick in Lique 1 na Kees Kist

21:03 Memphis Depay is de eerste Nederlander met een hattrick in de Ligue 1 sinds Kees Kist namens Mulhouse in 1983. Mede door de goals van 23-jarige aanvaller won Olympique Lyon met 0-5 op bezoek bij Troyes.