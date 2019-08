Janssen maakt eerste doelpunt voor Monterrey

Borussia Dortmund ontsnapt bij FC Köln

23 augustus Borussia Dortmund heeft ook de tweede competitiewedstrijd van dit seizoen in winst omgezet. De ploeg van trainer Lucien Favre keek bij 1. FC Köln lang tegen een achterstand aan, maar trok het duel in de laatste 20 minuten naar zich toe: 1-3. Dortmund, dat de competitie vorige week begon met een 5-1-zege op FC Augsburg, gaat met zes punten aan kop in de Bundesliga.