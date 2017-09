Janssen naar Fenerbahçe: 'Dit is een uitgelezen kans voor mij'

,,De eerste kans om hier naartoe te komen heb ik gegrepen'', zei Janssen op de luchthaven tegen FB TV. ,,Dit is een uitgelezen kans voor mij.'' De spits had ook een boodschap aan de fans van de Turkse club ,,Ik ben blij dat ik naar zo'n mooie club kom. Ik ga mijn uiterste best doen om hier succesvol te zijn.''



Janssen ondergaat vanmiddag allerlei medische checks en zal naar verwachting vanavond al meetrainen met de ploeg.



Janssen vertrok in de zomer van 2016 bij AZ naar Tottenham voor een transfersom van ongeveer 22 miljoen euro. Bij de club uit Alkmaar was hij in het seizoen ervoor topscorer van de eredivisie geworden met 27 treffers. Janssen kwam vijftien keer uit voor het Nederlands elftal en kan meer speelminuten goed gebruiken met het oog op de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje in oktober tegen Wit-Rusland en Zweden. Bij de Spurs werd de spits niet ingeschreven voor de Champions League en zag vlak voor de transfer deadline Fernando Llorente nog komen, waardoor de kans op speelminuten minimaal werd.