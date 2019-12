Janssen wéér goud waard voor Monterrey in Mexicaanse titelstrijd

Italiaanse sportkrant in opspraak met ‘Black Fri­day’-co­ver

11:21 De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport is in opspraak geraakt na een voorpagina waarop Romelu Lukaku (Internazionale) en Chris Smalling (AS Roma) afgebeeld staan, begeleid door de tekst ‘Black Friday’. AS Roma zet via Twitter vraagtekens bij de dubieuze cover van de gerenommeerde sportkrant.