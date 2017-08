Japan zeker van WK na overwinning op Australië

Japan is zeker van deelname aan het WK 2018 in Rusland. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodžić won in Tokio met 2-0 van Australië, dat nu in gevecht is met Saudi-Arabië voor het tweede ticket in de Aziatische kwalificatiegroep B.

Japan kwam vijf minuten voor rust op voorsprong via Takuma Asano. In de 83ste minuut maakte Yusuke Ideguchi met een mooi schot een einde aan alle twijfel en spanning in het stadion.

Japan heeft nu 20 punten na negen duels en is in de laatste speelronde niet meer in te halen. Saudi-Arabië en Australië staan allebei op 16 punten, al heeft de ploeg van Bert van Marwijk een beter doelsaldo (+6 om +4). De nummer twee uit de groep plaatst zich ook rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Rusland. De nummer drie uit de poule speelt play-offs om een ticket naar het WK.

Australië speelt volgende week dinsdag thuis tegen Thailand. Saudi-Arabië speelt later die dag thuis tegen Japan, dat dus al zeker is van een plek op het WK. Japan is het vierde land dat zeker is van een plek op het WK, na Brazilië, Iran en gastland Rusland. De Japanners zijn sinds 1998 altijd van de partij op het wereldkampioenschap. Australië was de laatste drie WK's van de partij. Saudi-Arabië speelde haar laatste WK in 2002.

Volledig scherm Tim Cahill wordt onderuit gehaald door Makoto Hasebe. © Getty Images