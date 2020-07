Jarige Gnabry: van Premier League-flop tot Duitse recordpakker

Als kind van een Ivoriaanse vader en een Duitse moeder wordt Serge Gnabry precies 25 jaar geleden geboren in Stuttgart. Het is dan ook niet vreemd dat de getalenteerde Gnabry uiteindelijk in 2006 in de jeugdopleiding van VfB Stuttgart terecht komt. Daar speelt hij tot 2011. Hij is pas zestien jaar als Arsenal honderdduizend euro voor de Duitser over heeft.