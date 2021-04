Jarige Van de Beek belangrijk voor winnend United, Arsenal deelt tik uit aan Fulham

Invaller Edinson Cavani besliste het duel in de extra tijd. De assist kwam op naam van Donny van de Beek, die zijn 24ste verjaardag zo nog mooi kon vieren. De voormalig Ajacied mocht in de 84ste minuut invallen. Bij Manchester United staat Van de Beek nu op één goal en twee assist na 31 optredens, al duren die gemiddeld slechts 38 minuten. Namens Burnley tekende James Tarkowski in de 50ste minuut voor de gelijkmaker. Erik Pieters bleef op de bank bij de bezoekers, die zes punten boven nummer achttien Fulham blijven staan.



Op de ranglijst heeft Manchester United een achterstand van acht punten op stadgenoot Manchester City. Beide clubs hebben nog zes wedstrijden te gaan in de Premier League. Manchester United won donderdag op eigen veld met 2-0 van Granada en plaatste zich daarmee voor de halve finales van de Europa League. Daarin is AS Roma, dat Ajax uitschakelde in de kwartfinales, de tegenstander.