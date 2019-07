Jasper Cillessen gretig bij presentatie: ‘Ik wil álles spelen’

Daar is het tijd voor, vindt Cillessen, die in drie seizoenen bij FC Barcelona slechts in het bekertoernooi vaste keus onder de lat was. Te weinig wedstrijden voor een keeper van Oranje. ,,Ook daarom heb ik voor Valencia gekozen. Het is een grote club, die de Champions gaat spelen, en Mestalla is een fantastisch stadion. Ik ben dertig jaar, en wil op deze leeftijd geen bankzitter zijn. Om doelman van het Nederlands elftal te blijven moet ik vaker spelen. Voor mij is dit daarom een stap vooruit in mijn carrière. Ik ben er klaar voor.”